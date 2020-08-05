Екстрадицію «вагнерівців» обговорив Зеленський з Лукашенком

Президенти України та Білорусі. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n142086-ekstradyciu-vagnerivciv-obgovoryv-zelenskyy-z-lukashenkom.html

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Володимир Зеленський, президент України, поспілкувався з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

У телефонній розмові вони обговорили питання видачі Україні затриманих у Білорусі бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». Глави держав відзначили важливість ефективної співпраці силовиків двох країн, зокрема в питанні екстрадиції зловмисників, які підозрюється в Україні у вчиненні терактів. Про це 5 серпня повідомляє Офіс президента.

Сподіваюся, що підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовими документами, — заявив Зеленський.



Нагадаємо, 29 липня у Білорусі силовики затримали 33 бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», відомої своєю участю у низці конфліктів, які веде Росія, зокрема й на сході України. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у Мінську за допомогою російських бойовиків хотіли вчинити бійню, щоб дестабілізувати ситуацію в країні перед президентськими виборами, які мають відбутися 9 серпня.

Офіс генпрокурора підозрює 28 найманців, серед яких дев’ятеро українців, у тероризмі й вимагатиме екстрадиції цих осіб, щоб притягнути їх до кримінальної відповідальності за злочини, вчинені під час війни на Донбасі.