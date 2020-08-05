Экстрадицию «вагнеровцев» обсудил Зеленский с Лукашенко

Президенты Украины и Беларуси. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n142086-ekstradiciu-vagnerovcev-obsudil-zelenskiy-s-lukashenko.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, пообщался с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В телефонном разговоре они обсудили вопрос выдачи Украине задержанных в Беларуси боевиков российской частной военной компании «Вагнера». Главы государств отметили важность эффективного сотрудничества силовиков двух стран, в частности в вопросе экстрадиции злоумышленников, которые подозреваются в Украине в совершении терактов. Об этом 5 августа сообщает Офис президента.

Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам, — заявил Зеленский.



Напомним, 29 июля в Беларуси силовики задержали 33 боевиков частной военной компании «Вагнера», известной своим участием в ряде конфликтов, которые ведет Россия, в том числе и на востоке Украины. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Минске с помощью российских боевиков хотели учинить бойню, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране перед президентскими выборами, которые должны состояться 9 августа.

Офис генпрокурора подозревает 28 наемников, среди которых девять украинцев, в терроризме и потребует экстрадиции этих лиц, чтобы привлечь их к уголовной ответственности за преступления, совершенные во время войны на Донбассе.