С безбилетным проездом догадались бороться в «Укрзализныце»

"Укрзализниця". Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n142087-s-bezbiletnym-proezdom-dogadalis-borotsya-v-ukrzaliznyce.html

Ракурс

Борьба с коррупцией в «Укрзализныце» активизировалась после нападения в поезде на женщину.

Член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко заявил, что на железной дороге планируют выйти на того, кто «крышует» перевозку без билетов между проводниками и пассажирами. Об этом сообщил сам Лещенко на странице в Facebook.

Он заявил, что система поборов за безбилетный проезд существует годами и функционирует централизованно. По мнению Лещенко, такая отлаженная система не могла бы существовать без «крышевания».

Он отметил, что сейчас начато служебное расследование действий руководителя филиала «Пассажирская компания» Максима Миняйло о коррупции, разоблаченной во время обысков, проведенных Службой безопасности Украины (СБУ) и Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

По его мнению, случай с нападением мужчины, который путешествовал без билета, вывернул наружу проблемы «Укрзализныци». Член наблюдательного совета добавил, что компания нуждается в реформировании изнутри.

31 июля на Анастасию Луговую в поезде напал неизвестный мужчина, одетый только в трусы. Он сначала избил женщину, а затем попытался изнасиловать ее на глазах у малолетнего ребенка женщины. Нападавшим оказался ранее судимый Виталий Рудзько 1975 года рождения. Сейчас его арестовали на два месяца без права внесения залога.

Напомним, что 4 августа в «Укразализныце» сообщили, что проводницу и часть работников поезда Киев — Мариуполь, где произошел инцидент с избиением, уволят.