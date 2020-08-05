Чиновників Зеленського викрили на використанні адмінресурсу — місцеві вибори 2020

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Ракурс

Володимир Зеленський, а також чиновники з команди президента останнім часом почали озвучувати заяви, що містять ознаки використання адмінресурсу. Такі порушення помітив «Комітет виборців України», який застеріг владу Зеленського від використання повноважень в політичних цілях на місцевих виборах 2020 року.

КВУ визначив п’ять таких заяв влади із ознаками адмінресурсу, інформується на сайті організації. Йдеться про:

виступ одіозного нардепа Олександра Дубінського на зборах фракції «Слуга народу» щодо проведення праймеріз на посаду мера Києва. «Слуга» тоді заявив, що обговорював з президентом кримінальні справи проти чинного мера Віталія Кличка;

Зеленський 16 липня на брифінгу сказав, що усіх кандидатів від «Слуги народу» перед виборами перевірить Служба безпеки України;

очільник Закарпатської ОДА Петров, відповідаючи на запитання щодо майбутніх виборів, повідомив про можливість координування роботи з Офісом президента щодо перевірки кандидатів від партії влади;

один з керівників фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко в інтерв’ю сказав, що до відбору кандидатів-«слуг» у мери залучено офіс Зеленського та Міністерство цифрової трансформації;

на праймеріз «Слуги народу» у Києві голоси підраховували працівники Офісу президента.

На думку КВУ, подібні заяви можна розцінювати як підготовку до використання адмінресурсу на місцевих виборах, оскільки політсила президента озвучила наміри залучити до політичної діяльності ресурси СБУ, Офісу президента, окремих міністерств та місцевих держадміністрацій.

Водночас виборче законодавство України забороняє кандидатам, які займають посади в органах влади, залучати до передвиборної агітації підлеглих їм осіб, робоче майно й устаткування.