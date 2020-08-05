Готовність влади до проведення виборів в умовах коронавірусу оцінили в КВУ

https://racurs.ua/ua/n142085-gotovnist-vlady-do-provedennya-vyboriv-v-umovah-koronavirusu-ocinyly-v-kvu.html

Ракурс

Підготовку до місцевих виборів 25 жовтня в умовах спалаху коронавірусної інфекції прокоментували в «Комітеті виборців України» (КВУ).

Сьогодні ми маємо всі підстави констатувати, що українська влада не готова до проведення виборів в умовах коронавірусу, — сказав глава КВУ Олексій Кошель на прес-конференції в середу, пишуть «Українські Новини».

У «Комітеті виборців України» стверджують, що влада не готова ані до м’якого, ані до жорсткого сценарію організації проведення осінніх виборів в умовах епідемії COVID-19.

Нагадаємо, в Україні для проведення голосування необхідно сформувати близько 33,4 тис. виборчих дільниць. Між тим, кожну дільницю потрібно забезпечити дезінфікуючими засобами, а кожного члена комісії — захисними масками, які потрібно змінювати через кілька годин. Всього буде потрібно близько 1 млн захисних масок. Також влада повинна опрацювати питання захисту членів комісій на виборчих дільницях.

Сума, необхідна додатково з держбюджету, може вимірюватися сотнями мільйонів гривень, але вже зараз, попри те, що пізно, однак терміново потрібно реагувати і проводити комплекс дій, — наголосив Кошель.

На його думку, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко спільно з Міністерством охорони здоров’я повинні розробити рекомендації для Центральної виборчої комісії в частині проведення місцевих виборів в умовах епідемії. Далі ЦВК повинна провести необхідні підрахунки, а Верховна Рада — внести зміни до держбюджету.

Також КВУ закликає українські партії відмовитися від реєстрації людей похилого віку членами дільничних і окружних виборчих комісій у зв’язку з ризиком заразитися COVID-19.

Нагадаємо, 30 липня набула чинності постанова Верховної Ради про призначення виборів до місцевих органів влади на неділю, 25 жовтня 2020 року.

Як раніше писав «Ракурс», останні соцопитування показують, що близько 28% українців віддали б свої голоси партії «Слуга народу», якби зараз проходили вибори до парламенту. На другому місці — «Опозиційна платформа — За життя». Цю партію готові підтримати 16% українців. За «Європейську солідарність» готові віддати голоси 14% українців.