Новий дудл від Гугл присвятили захисній масці. Фото: Google

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Гугл створив новий «коронавірусний» дудл. Новий дулд від Гугл нагадав людям про необхідність користуватися медичною маскою під час пандемії коронавірусу.

Google 5 серпня підтримала нещодавній флешмоб зірок шоу-бізнесу з проханням носити медичні маски. У корпорації закликали людей не нехтувати власним здоров’я. Девіз нового дудла: «Носи маску. Рятуй життя». Дудл зробили анімованим — літери напису Гугл одягнуті у різнокольорові захисні маски.

У прес-службі компанії зазначили, що за допомогою цього дудла хотіли нагадати, що небезпека коронавірусу ще не минула, а прості правила — носіння маски і дотримання соціальної дистанції — можуть допомогти зберегти своє здоров’я та здоров’я оточуючих.

Нагадаємо, у травні корпорація Google спільно з компанією Apple заявили про запуск програми, що допоможе відстежувати людей, які контактували з інфікованими коронавірусом.