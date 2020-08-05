Слуга народу. Фото: Новая газета

https://racurs.ua/ua/n142083-bezgramotni-slugy-osoromylysya-reklamou-na-zakarpatti-foto.html

Ракурс

Місцеві вибори ще не почалися, але передвиборча кампанія вже ознаменувалася курйозами. «Слуга народу» запустила передвиборчу рекламну кампанію на Закарпатті з помилками у лозунгу.

Місцеві члени партії забули поставити кому в реченні та розмістили рекламний білборд із помилкою. Про це повідомляє місцевий журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

На білборді написано: «З тими хто хоче збудувати краще Закарпаття, Україну!» (пунктуація збережена). Через помилку лозунг здається незрозумілим.

Місцевий журналіст назвав цю помилку «хорошим стартом» на місцевих виборах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Слуга народу» та екс-міністр освіти й науки України Ганна Новосад припустилася помилок у тексті, який розмістила у своєму акаунті у Фейсбук. Доктор філологічних наук Ірина Фаріон знайшла в тексті Новосад дев’ять помилок і опублікувала пост із виправленими помилками. Фаріон пообіцяла розпочати свої лекції зі студентами з виправлення помилок у дописі міністра.