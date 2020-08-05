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Ракурс
Слуга народу. Фото: Новая газета

Безграмотні «слуги» осоромилися рекламою на Закарпатті (ФОТО)

5 сер 2020, 14:16
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Місцеві вибори ще не почалися, але передвиборча кампанія вже ознаменувалася курйозами. «Слуга народу» запустила передвиборчу рекламну кампанію на Закарпатті з помилками у лозунгу.

Місцеві члени партії забули поставити кому в реченні та розмістили рекламний білборд із помилкою. Про це повідомляє місцевий журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

На білборді написано: «З тими хто хоче збудувати краще Закарпаття, Україну!» (пунктуація збережена). Через помилку лозунг здається незрозумілим.

Реклама "слуг". Фото: Telegram


Місцевий журналіст назвав цю помилку «хорошим стартом» на місцевих виборах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Слуга народу» та екс-міністр освіти й науки України Ганна Новосад припустилася помилок у тексті, який розмістила у своєму акаунті у Фейсбук. Доктор філологічних наук Ірина Фаріон знайшла в тексті Новосад дев’ять помилок і опублікувала пост із виправленими помилками. Фаріон пообіцяла розпочати свої лекції зі студентами з виправлення помилок у дописі міністра.

Джерело: Ракурс


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