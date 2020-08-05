Слуга народа. Фото: Новая газета

https://racurs.ua/n142083-bezgramotnye-slugi-opozorilis-reklamoy-na-zakarpate-foto.html

Ракурс

Местные выборы еще не начались, но предвыборная кампания уже ознаменовалась курьезами. «Слуга народа» запустили предвыборную рекламную кампанию в Закарпатье с ошибками в лозунге.

Местные члены партии забыли поставить запятую в предложении и разместили рекламный билборд с ошибкой. Об этом сообщает местный журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

На билборде написано: «З тими хто хоче збудувати краще Закарпаття, Україну!» (пунктуация сохранена). Из-за ошибки лозунг стал непонятным







Местный журналист назвал эту ошибку «хорошим стартом» на местных выборах.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Слуга народа» и экс-министр образования и науки Украины Анна Новосад сделала ошибки в тексте, который разместила в своем аккаунте в Фейсбуке. Доктор филологических наук Ирина Фарион нашла в тексте Новосад девять ошибок и опубликовала пост с исправленными ошибками. Фарион пообещала начать свои лекции со студентами с исправления ошибок в заметке министра.