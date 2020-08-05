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Ракурс
Слуга народа. Фото: Новая газета

Безграмотные «слуги» опозорились рекламой на Закарпатье (ФОТО)

5 авг 2020, 14:16
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Местные выборы еще не начались, но предвыборная кампания уже ознаменовалась курьезами. «Слуга народа» запустили предвыборную рекламную кампанию в Закарпатье с ошибками в лозунге.

Местные члены партии забыли поставить запятую в предложении и разместили рекламный билборд с ошибкой. Об этом сообщает местный журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

На билборде написано: «З тими хто хоче збудувати краще Закарпаття, Україну!» (пунктуация сохранена). Из-за ошибки лозунг стал непонятным



Реклама "слуг". Фото: Telegram

Местный журналист назвал эту ошибку «хорошим стартом» на местных выборах.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Слуга народа» и экс-министр образования и науки Украины Анна Новосад сделала ошибки в тексте, который разместила в своем аккаунте в Фейсбуке. Доктор филологических наук Ирина Фарион нашла в тексте Новосад девять ошибок и опубликовала пост с исправленными ошибками. Фарион пообещала начать свои лекции со студентами с исправления ошибок в заметке министра.

Источник: Ракурс


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