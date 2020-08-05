Шмыгаль успокоил «красные» регионы: Их определила математическая модель, а не люди

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Карантин в Украине введен до 31 августа. Адаптивный карантин и реакция областей на разделение Украины с 1 августа на цветные зоны — «красную», «оранжевую», «желтую» и «зеленую» — стали темой вступительной речи премьера Дениса Шмыгаля на заседании правительства 5 августа.

Об адаптивном карантине: у нас есть несколько задач. Первая — не допустить максимального распространения коронавирусной инфекции, а соответственно — гибели людей. Следующее — позволить экономике нормально работать, а украинцам — зарабатывать деньги, иметь минимальные ограничения в виде масок, средств дезинфекции и соблюдения социальной дистанции. Именно эти задачи преследует адаптивный карантин, который действует в отдельных районах и территориях, чтобы не вводить ограничения по всей Украине. Например, чтобы не блокировать работу целой области, если вспышка есть только в одном районе или городе, — заявил Шмыгаль.

По словам премьера, международные эксперты оценивают такой адаптивный карантин как один из лучших подходов в борьбе с распространением коронавируса.

Важно максимально коммуницировать с руководителями районов, городов… Разделение на цвета, которое ввело Министерство здравоохранения, имеет очень четкие параметры. Работает математическая модель, в которую вносят данные о числе новых случаев, динамике заболеваемости, загруженности коек в больницах, числе тестирований, численности населения в области и районах. Применяется еще ряд параметров, которые помогают определить уровень карантина в том или ином населенном пункте или районе, — добавил Шмыгаль.

Премьер отметил, что уровни карантина классифицируются по цветам. На сегодня, по словам Шмыгаля, в Украине не так много населенных пунктов попали в «красную» зону из-за математического расчета.

Прошу население, прошу руководителей на местах с абсолютным пониманием относиться к ограничениям… Я подчеркиваю: субъективный человеческий фактор исключен, математическая модель считает число заболевших и способность медицинской системы выдерживать нагрузки, — резюмировал Шмыгаль.

Глава правительства призвал Минздрав говорить с населением и местными властями. Также Шмыгаль анонсировал проведение селекторного совещания о карантине с участием мэров украинских городов.

Напомним, регионом с широким распространением COVID-19 считается тот, в котором зафиксирован хотя бы один из следующих признаков: