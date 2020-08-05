Шмигаль заспокоїв “червоні” регіони: Їх визначила математична модель, а не люди

https://racurs.ua/ua/n142082-shmygal-zaspokoyiv-chervoni-regiony-yih-vyznachyla-matematychna-model-a-ne-ludy.html

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Карантин в Україні діятиме до 31 серпня. Перебіг адаптивного карантину та реакцію областей на поділ України з 1 серпня на кольорові зони — «червону», «помаранчеву», «жовту» та «зелену» — прокоментував сьогодні, 5 серпня, під час засідання уряду прем'єр Денис Шмигаль.

Щодо адаптивного карантину: у нас є декілька завдань. Перше — це не допустити максимального поширення коронавірусної інфекції, а відповідно — загибелі людей. Наступне — дозволити економіці нормально працювати, а українцям — заробляти гроші, мати мінімальні обмеження у виді масок, засобів дезінфекції та дотримання соціальної дистанції. Саме ці завдання переслідує адаптивний карантин, який діє в окремих районах і територіях, щоб не запроваджувати обмеження по всій Україні. Наприклад, щоб не блокувати роботу цілої області, де спалах є лише в одному районі або у місті, — заявив Шмигаль.

За словами прем'єра, міжнародні експерти оцінюють такий адаптивний карантин як один з найкращих підходів для боротьби з поширенням коронавірусу.

Важливо максимально комунікувати з керівниками районів, міст… Поділ на кольори, який запровадило Міністерство охорони здоров’я, має дуже чіткі параметри. Працює математична модель, в яку вносять дані про кількість нових випадків, динаміку захворюваності, завантаженість ліжок у лікарнях, кількість тестувань, кількість населення в області та районах. Застосовується ще низка параметрів, які допомагають визначити рівень карантинних обмежень у тому чи іншому населеному пункті чи районі, — додав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що рівні карантинних обмежень класифікуються за кольорами. На сьогодні, за словами Шмигаля, в Україні не так багато населених пунктів потрапили через математичний обрахунок в «червону» зону.

Прошу населення, прошу керівників на місцях з абсолютним розумінням ставитися до обмежень… Я наголошую: суб'єктивний людський фактор виключений, математична модель рахує кількість захворілих і спроможність медичної системи витримувати навантаження, — резюмував Шмигаль.

Глава уряду закликав МОЗ говорити з населенням і місцевою владою. Також Шмигаль анонсував проведення селекторної наради щодо карантину за участі мерів українських міст.

Нагадаємо, регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважають той, в якому є хоча б одна із таких ознак: