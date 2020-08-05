Новый дудл от Гугл посвятили защитной маске. Фото: Google

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Гугл создала новый «коронавирусный» дудл. Новый дулд от Гугл напомнил людям о необходимости пользоваться медицинской маской во время пандемии коронавируса.

Google 5 августа поддержал недавний флешмоб звезд шоу-бизнеса с просьбой носить медицинские маски. Девиз нового дудла: «Носи маску. Спасай жизнь». Дудл сделали анимированным — буквы надписи Гугл одеты в разноцветные защитные маски.

В пресс-службе компании отметили, что с помощью этого дудла хотели напомнить, что опасность коронавируса еще не прошла, а простые правила — ношение маски и соблюдение социальной дистанции — могут помочь сохранить свое здоровье и здоровье окружающих.

Напомним, в мае корпорация Google совместно с компанией Apple заявили о запуске программы, которая поможет отслеживать людей, которые контактировали с инфицированными коронавирусом.