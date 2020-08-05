Готова ли власть к выборам в условиях коронавируса, рассказали в КИУ

https://racurs.ua/n142085-gotova-li-vlast-k-vyboram-v-usloviyah-koronavirusa-rasskazali-v-kiu.html

Ракурс

Подготовку к местным выборам 25 октября в условиях вспышки коронавирусной инфекции прокомментировали в «Комитете избирателей Украины» (КИУ).

Сегодня мы имеем все основания констатировать, что украинская власть не готова к проведению выборов в условиях коронавируса, — сказал глава КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции в среду, пишут «Українські Новини».

В «Комитете избирателей Украины» утверждают, что власть не готова ни к мягкому, ни к жесткому сценарию организации проведения осенних выборов в условиях эпидемии COVID-19.

Напомним, в Украине для проведения голосования необходимо сформировать около 33,4 тыс. избирательных участков. В свою очередь, каждый участок нужно обеспечить дезинфицирующими средствами, а каждого члена комиссии — защитными масками, которые нужно менять каждые несколько часов. Всего потребуется около 1 млн защитных масок. Также власть должна проработать вопрос защиты членов комиссий на избирательных участках.

В результате сумма, необходимая дополнительно из госбюджета, может измеряться сотнями миллионов гривен, но уже сейчас даже поздно, но срочно нужно реагировать и проводить комплекс действий, — подчеркнул Кошель.

По его мнению, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко совместно с Министерством здравоохранения должны разработать рекомендации для Центральной избирательной комиссии в части проведения местных выборов в условиях эпидемии. Далее ЦИК должен провести необходимые подсчеты, а Верховная Рада — внести изменения в госбюджет.

Также КИУ призывает украинские партии отказаться от регистрации людей старшего возраста на должности членов участковых и окружных избирательных комиссий в связи с риском заразиться COVID-19.

Напомним, 30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября 2020 года.

Как ранее писал «Ракурс», последние соцопросы показывают, что около 28% украинцев отдали бы свои голоса партии «Слуга народа», если бы сейчас проходили выборы в парламент. На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь». Эту партию готовы поддержать 16% украинцев. За «Европейскую солидарность» готовы отдать голоса 14% украинцев.