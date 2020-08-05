Аграрий Валерий Мищенко. Фото: скриншот из трансляции

https://racurs.ua/n142091-predsedatelem-kirovogradskoy-oga-stanet-agrariy-kabmin-opredelilsya-s-kandidatom.html

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Председателем Кировоградской областной государственной администрации стал аграрий Валерий Мищенко.

Кабинет министров согласовал его кандидатуру на заседании, которое состоялось 5 августа. Мищенко на заседании правительства уже заявил, что первую очередь постарается разобраться с финансовыми потоками — куда они идут и как эффективно используются. Об этом сообщалось в прямой трансляции заседания правительства.

Мищенко добавил, что с 2001 года занимается агробизнесом — выращивает сельскохозяйственные культуры в Кировоградской и Черниговской областях. Бизнесмен заверил, что передаст свой бизнес сыну, когда перейдет на государственную службу.

Я вижу конфликт интересов, когда мне предложили, я сказал, что это может быть конфликт интересов — но мне на это сказали, что у меня не будет конфликта интересов, — отметил он.

Напомним, в июле министр иностранных дел Украины в правительстве Алексея Гончарука и бывший вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко стал чрезвычайным и полномочным послом нашей страны в Великобритании.