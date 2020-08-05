Несколько украинцев травмированы в результате взрыва в Бейруте. Фото: The Hummingbird

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Ракурс

Взрыв в Бейруте привел к травмам нескольких граждан Украины.

Серьезно пострадавших в результате взрывов в столице Ливана граждан Украины нет, но несколько украинцев получили травмы. Есть семьи, у которых в результате взрывов повреждены дома и имущество. Сейчас продолжаются переговоры о возобновлении этих квартир или домов. Об этом 5 августа заявил посол Украины в Ливане Игорь Осташ в комментарии «Интерфакс-Украина».

По словам дипломата, украинское посольство пытается разыскать информацию о якобы двух украинских кораблях, что находились в районе взрывов. Известно, что взрывом сильно повредило корабль ООН, но информация о пострадавших украинских моряках не поступала. Осташ призвал украинцев в Бейруте звонить на телефоны посольства Украины в Ливане.

Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина заявил, что Украина готова оказать Ливану помощь в связи со взрывом в Бейруте. По словам руководителя правительства, самолет сотрудникам ГСЧС готов вылететь в любое время.

Напомним, 4 августа произошел взрыв в порту Бейрута, который разрушил половину города. Вследствие чрезвычайного происшествия погибли по меньшей мере 100 человек, а более 4 тыс. получили ранения. Много людей до сих пор находятся под завалами.

В порту где прогремел взрыв, стояло судно MERO STAR из Мариуполя, которое загрузилось пшеницей в украинском порту. Его дальнейшая судьба пока неизвестна.