Взрыв в Бейруте. Фото: TK Media

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Ракурс

Взрыв в Бейруте мог произойти из-за халатности и бездействия в хранении взрывоопасных материалов.

Из-за нарушения правил хранения пожар перекинулся с 9-го состава на 12-й, где хранилась аммиачная селитра. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальный источник.

Сообщается, что шесть месяцев назад во время заседания профильных комитетов объявлялось предупреждение о том, что хранение таких веществ вместе может стать причиной трагедии. Поэтому вероятной причиной взрыва может быть бездействие и халатность правительства, которое не издало указ об утилизации легковоспламеняющегося вещества.

В свою очередь генеральный директор ливанской таможни отметил, что таможня отправила в судебные органы шесть документов для того, чтобы переместить селитру, но их запросы были проигнорированы.

Как выяснили журналисты, ливанская таможня в 2016 и 2017 годах просила через суд морскую администрацию переместить или одобрить продажу нитрата аммония, чтобы гарантировать безопасность порта.

Напомним, в результате взрыва в Бейруте погибли не менее 100 человек и 4 тыс. человек пострадали.