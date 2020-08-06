Последствия взрыва в Бейруте. Фото: timesofisrael.com

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Ракурс

Взрыв в Бейруте нанес региону ущерб на сумму 15 млрд долл. Ранее власти оценивали ущерб на сумму до 5 млрд долл.

В результате взрыва частично или полностью разрушена почти половина города. Без помощи Бейрут может столкнуться с продовольственным кризисом. Об этом заявил губернатор Бейрута Марван Абд, передает телеканал Al Hadath.

Сейчас специальная комиссия работает над установлением всех обстоятельств, которые привели к взрыву. Последняя информация свидетельствует, что в результате взрыва погибли более 130 человек, а почти 5 тыс. пострадали.

Как пишет BBC, эксперты из британского Шеффилдского университета проанализировали видеозаписи взрыва и рассчитали его силу. Специалисты утверждают, что сила взрыва равнялась эквивалентно 1 тыс. или 1 тыс. 500 т тротила. Отмечается, что это примерный эквивалент 10% взрывной мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года. По словам профессора Энди Тиаса, взрыв в Бейруте стал одним из самых мощных неядерных взрывов в истории.

Тем временем ливанские спецслужбы заявили, что взрыв произошел во время сварки. Искра сначала подожгла фейерверки, которые хранились на складе, что, в свою очередь, стало причиной взрыва 2 тыс. 750 т аммиачной селитры.

Напомним, 4 августа произошел взрыв в порту Бейрута, который разрушил половину города. Власти Ливана считают, что взрыв в столице мог произойти из-за халатности и бездействия в хранении взрывоопасных материалов.