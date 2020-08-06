Вооруженные подростки ворвались в резиденцию Трампа. Фото: zik.ua

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Вооруженные подростки ворвались на территорию резиденции президента США Дональда Трампа. Полицейские задержали трех подростков, которые проникли на территорию поместья и курортного комплекса Мар-а-Лаго.

В рюкзаке молодых людей правоохранители обнаружили автомат Калашникова. Оказалось, что 15-летние подростки перелезли через забор Мар-а-Лаго, когда убегали от полицейских. На тот момент Трампа не было в резиденции. Об этом заявила пресс-секретарь полиции Палм-Бич Майкл Огродник, 6 августа сообщает «Голос Америки».

Имена задержанных полиция не раскрывает. Их доставили в исправительное учреждение для несовершеннолетних, ожидается, что прокуратура предъявит им обвинения. Подростки заявляют, что АК-47 не их. Утверждают, что нашли автомат.

Как известно, курорт во Флориде, принадлежащей Трампу, уже стал местом нескольких вторжений с тех пор, как он стал президентом.

Напомним, в июне президент США Дональд Трамп, его жена и сын вынуждены были прятаться в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне.