10 млн долл. за данные о вмешательстве в выборы предлагают США россиянам, появилась реакция Кремля

https://racurs.ua/n142160-10-mln-doll-za-dannye-o-vmeshatelstve-v-vybory-predlagaut-ssha-rossiyanam-poyavilas-reakciya.html

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10 млн долл. вознаграждения в обмен на информацию о вмешательстве в выборы предлагает Государственный департамент США россиянам.

Информацию о таком предложении разместили на официальной странице в Твиттер программы Госдепа США «Вознаграждение за помощь правосудию».

Ранее глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео заявил, что программа «Вознаграждение за помощь правосудию» предлагает вознаграждение до 10 млн долл. за «установление или обнаружение вредоносных лиц, вмешивающихся в выборы в США, которые действуют по распоряжению иностранных правительств».

Призывая за деньги рассказывать о вмешательстве в американские выборы, американские спецслужбы бесцеремонно вмешиваются в нашу жизнь, — заявила представитель МИД России Мария Захарова, назвав действия Вашингтона «гибридной атакой».

Напомним, 5 августа Майк Помпео заявил о готовности заплатить до 10 млн долл. за информацию о лицах, которые, возможно, планируют вмешиваться в американские выборы. Голосование на выборах президента США должно состояться 3 ноября 2020 года.