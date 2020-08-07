10 млн дол. за інформацію про втручання у вибори пропонують США росіянам, з’явилася реакція Кремля — новини світу

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10 млн дол. винагороди в обмін на інформацію щодо втручання у вибори пропонує Державний департамент США росіянам.

Інформацію про таку пропозицію розміщено на офіційній сторінці у Твіттер програми Держдепу США «Винагорода за допомогу правосуддю».

Раніше очільник американського зовнішньополітичного відомства Майк Помпео заявив, що програма «Винагорода за допомогу правосуддю» пропонує винагороду до 10 млн дол. за «встановлення чи виявлення шкідливих осіб, які втручаються у вибори в США, діючи за розпорядженням іноземних урядів».

Закликаючи за гроші розповідати про втручання в американські вибори, американські спецслужби безцеремонно втручаються в наше життя, — заявила представник МЗС Росії Марія Захарова, назвавши дії Вашингтона «гібридною атакою».

Нагадаємо, 5 серпня Майк Помпео заявив про готовність заплатити до 10 млн дол. за інформацію про осіб, які можливо планують втручатися в американські вибори. Голосування на виборах президента США має відбутися 3 листопада 2020 року.