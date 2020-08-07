Причину всплеска COVID-19 в Киеве назвали эксперты. Фото:

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Всплеск коронавируса в Киеве связан с ростом уровня диагностики заболевания.

Еще больше случаев заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 связано с увеличением проведения тестирования. Показатель госпитализации в столице стабилен с мая месяца и достигает 20−25 за сутки, а показатель загрузки коек достигает 42%. Об этом 7 августа сообщил руководитель управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Киева Олег Рубан в комментарии «РБК-Украина».

По его словам, Киев всегда будет лидировать в Украине по количеству заражений коронавирусом.

Действительно, 2,9 млн населения, которое официально живет в Киеве. Действительно, большое количество организованных коллективов, большая миграция населения приводит к тому, что данная инфекция передается максимально быстро, — отметил он.



При этом в Госпотребслужбе объяснили, что Киев может остаться в зеленой зоне, потому что в столице регистрируются единичные случаи заболевания, которые не связаны со вспышкой. С мая фиксируется стабильный показатель госпитализации больных.

Напомним, в Украине на протяжении последних нескольких дней фиксируются рекорды коронавируса. За последние сутки, 6 августа, COVID-19 подхватили 1 тыс. 453 человека, умерли 33 человека — это два рекорда.