9,6 тыс. т селитры хранятся в порту на Одесчине / Фото: Думская

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Взрыв в Бейруте спровоцировал проверку ряда морских портов, а также появление в СМИ информации о ненадлежащем хранении 10 т аммиачной селитры на одном из причалов порта «Южный» под открытым небом.

Администрация морского порта «Южный» официально опровергла эту информацию. Об этом сообщила пресс-служба порта.

Всего в порту Южный, согласно всем нормам и стандартам, хранится аммиачная селитра объемом 9,6 тыс. т на причалах № 1, 2 порта. Аммиачная селитра является фасованной в биг-бегах. В таком случае она не взрывоопасна, что гарантирует соблюдение всех технологических требований, — отметили в администрации порта.

Кроме этого, там добавили, что перегрузка такого груза осуществляется в соответствии с общемировыми международными морскими правилами перевозки опасных грузов.

Опасность представляет перегрузка аммиачной селитры навалом. Однако такой способ перевалки в порту «Южный» никогда не применялся, — отметили в компании.

Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел на складе, где хранилось 2750 т аммиачной селитры без соответствующих мер безопасности. В результате взрыва погибли по меньшей мере 149 человек, более 5 тыс. пострадали. Взрывная волна уничтожила и повредила десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбиты стекла. Поисково-спасательные работы продолжаются: тела многих работников порта взрывной волной могло отнести в море. Власти оценивают ущерб от взрыва в 15 млрд долл. Более 300 тыс. человек остались без жилья.