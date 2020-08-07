Оккупанты забрали у жены Медведчука землю в Крыму. Фото: Telekritika

https://racurs.ua/n142167-okkupanty-zabrali-u-jeny-medvedchuka-zemlu-v-krymu.html

Ракурс

Оккупационная власть Крыма забрала в судебном порядке спорный земельный участок вблизи Ялты, который в 2006 году получила «Фирма Укрснаб». Фирма принадлежит Оксане Марченко, жене нардепа из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который также является кумом президента РФ Владимира Путина.

Марченко намерена обжаловать в суде решение оккупационных властей Крыма. Арбитражный суд Центрального округа РФ в Москве уже принял кассационную жалобу от «Фирмы Укрснаб», сообщает «Бабель».

Стало известно, что так называемый Крымский апелляционный суд в конце мая принял сторону так называемого Министерства имущественных и земельных отношений Крыма и постановил отобрать у «Фирмы Укрснаб» земельный участок вблизи Ялты.

Решение было вынесено судом на основании положений Земельного кодекса Украины. В решении указано, что передача земли в аренду «Фирме Укрснаб» осуществлялась с нарушением украинского законодательства.

Арбитражный суд Центрального округа РФ в Москве назначил слушание по этому делу на 21 сентября 2020 года.

Как ранее писал «Ракурс», Марченко и Медведчук 2 августа отправились в Крым. Автомобиль «Мерседес» с супругами въехал на полуостров через пункт пропуска «Каланчак». В поездке Медведчука и Марченко сопровождали еще несколько человек.