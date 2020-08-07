Окупанти забрали у дружини Медведчука землю в Криму. Фото: Telekritika

https://racurs.ua/ua/n142167-okupanty-zabraly-u-drujyny-medvedchuka-zemlu-v-krymu.html

Ракурс

Окупаційна влада Криму забрала у судовому порядку спірну земельну ділянку поблизу Ялти, яку в 2006 році отримала «Фірма Укрснаб». Фірма належить Оксані Марченко, дружині нардепа з партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука, який також є кумом президента РФ Володимира Путіна.

Марченко має намір оскаржити в суді рішення так званої влади Криму. Арбітражний суд Центрального округу РФ в Москві вже прийняв касаційну скаргу від «Фірми Укрснаб», повідомляє «Бабель».

Стало відомо, що так званий Кримський апеляційний суд наприкінці травня прийняв сторону так званого Міністерства майнових і земельних відносин Криму та постановив відібрати у «Фірми Укрснаб» земельну ділянку поблизу Ялти.

Рішення було винесено судом на підставі положень Земельного кодексу України. У рішенні зазначено, що передача землі в оренду «Фірмі Укрснаб» здійснювалася з порушенням українського законодавства.

Арбітражний суд Центрального округу РФ в Москві призначив слухання у цій справі на 21 вересня 2020 року.

Як раніше писав «Ракурс», Марченко і Медведчук 2 серпня вирушили до Криму. Автомобіль «Мерседес» з подружжям в’їхав на півострів через пункт пропуску «Каланчак». У поїздці Медведчука і Марченко супроводжували ще декілька осіб.