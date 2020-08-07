Расследование дела «Роттердам+» приостановлено прокуратурой. Фото: Главком

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Расследование громкого дела «Роттердам+" остановила Специальная антикоррупционная прокуратура.

В субботу, 8 августа, должен был закончиться срок досудебного расследования дела «Роттердам+" и дело должно быть закрыто в архив. Но 3 августа САП после согласования с Антикоррупционным бюро остановила расследование. Об этом 7 августа сообщил главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов в Facebook.

Отмечается, что в резонансном деле отсутствует ключевой элемент, без которого она теряет смысл — экспертиза, которая определяет наличие ущерба государству. Над этой экспертизой целый год работают в экспертном центре Службы безопасности Украины, но она не завершена. Антикоррупционное бюро дает возможность завершить экспертизу, поскольку теперь срок расследования остановлен. Сообщается, что дело остается в НАБУ, для того, чтобы приобщить экспертизу к уголовному производству, выдвинуть подозрение и передать дело в суд.

Бутусов утверждает, что это дело коснется не только представителей старой власти, но и создаст проблемы и действующей власти, которая сотрудничает с олигархами в сфере энергетики.

Официальные лица неофициально уверяют, что экспертиза СБУ должна завершиться со дня на день. Если экспертизы не будет — «Роттердам+" развалится, так что судьба процесса в руках главы СБУ Ивана Баканова, — пишет журналист.

Напомним, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал о ходе расследования дела формулы «Роттердам+".