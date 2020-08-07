Розслідування справи «Роттердам+» призупинено прокуратурою. Фото: Главком

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Ракурс

Розслідування гучної справи «Роттердам+" зупинила Спеціальна антикорупційна прокуратура.

У суботу, 8 серпня, повинен був закінчитися термін досудового розслідування справи «Роттердам+" і справа повинна бути закрита в архів. Але 3 серпня САП після погодження з Антикорупційним бюро зупинила розслідування. Про це 7 серпня повідомив головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов у Facebook.

Зазначається, що у резонансній справі відсутній ключовий елемент, без якого вона втрачає сенс — експертиза, яка визначає наявність збитку державі. Над цією експертизою цілий рік працюють в експертному центрі Служби безпеки України, але вона не завершена. Антикорупційне бюро дає можливість завершити експертизу, оскільки тепер термін розслідування зупинений. Повідомляється, що справа залишається у НАБУ, для того, щоб долучити експертизу до справи, висунути підозру і передати справу до суду.

Бутусов стверджує, що ця справа торкнеться не лише представників старої влади, але й завдасть проблем і чинній владі, яка співпрацює із олігархами в сфері енергетики.

Офіційні особи неофіційно запевняють, що експертиза СБУ повинна завершитися найближчими днями. Якщо експертизи не буде — «Роттердам+" розвалиться, відтак доля процесу в руках глави СБУ Івана Баканова, — пише журналіст.

Нагадаємо, глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів про хід розслідування справи формули «Роттердам+".