16 человек задержаны из-за взрыва в Бейруте, число погибших возросло до 149

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Взрыв в Бейруте стал причиной задержания 16 человек — должностных лиц администрации порта. Власти Ливана в рамках расследования трагического инцидента также сообщили о задержании генерального менеджера порта Хассана Корайтему и других должностных лиц.

Следователи планируют допросить руководство порта 7 августа, сообщило Национальное агентство новостей Ливана (NNA).

Центральный банк Ливана также заморозил счета нескольких человек, включая счета Корайтемы и главы таможенного управления. Предварительной причиной взрыва считается детонация склада, где хранилось 2750 т аммиачной селитры без соответствующих мер безопасности.

Жертвами взрыва в Бейруте стали по меньшей мере 149 человек, более 5 тыс. пострадали. Погибли граждане Австралии, Бельгии, Армении. Взрывная волна уничтожила и повредила десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбиты стекла.

Поисково-спасательные работы продолжаются: тела многих работников порта взрывной волной могло отнести в море, и спасатели еще не успели их найти.

Власти оценивают ущерб от взрыва в 15 млрд долл. — это более 10% ВВП Ливана. Свыше 300 тыс. человек остались без жилья, сейчас решается вопрос с предоставлением им пищи и временного убежища.