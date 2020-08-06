О состоянии пострадавших украинцев в Бейруте рассказали в МИД

Взрыв в Бейруте. Фото: Newsone

https://racurs.ua/n142122-o-sostoyanii-postradavshih-ukraincev-v-beyrute-rasskazali-v-mid.html

Ракурс

Взрыв в Бейруте, который произошел 4 августа, уничтожил несколько районов города и привел к масштабной трагедии. От взрыва пострадали тысячи людей, среди них было несколько украинцев.

Сейчас пострадавшим оказывают помощь. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

Кулеба рассказал, что во время взрыва в столице Ливана находилось около 5 тыс. украинцев. Среди них никто не получил серьезных травм. Несколько украинских семей пострадали от повреждений домов и имущества в результате взрыва. Сейчас продолжаются переговоры о восстановлении жилища для них.

Также министр иностранных дел прокомментировал информацию о судах, которые отправились из Мариуполя в Ливан и могли находиться в порту во время взрыва. Кулеба заявил, что украинцев на судах, которые везли зерно из Мариуполя, не было. Все члены экипажа были иностранцами.

Сейчас Украина готовится предоставить гуманитарную помощь Ливану. Украинские дипломаты уже запросили список необходимых вещей для передачи в страну, которая отходит от последствий трагедии. Взрыв в Бейруте нанес ущерб региону на сумму 15 млрд долл. Ранее власти оценивали ущерб на сумму до 5 млрд долл.

Напомним, 4 августа произошел взрыв в порту Бейрута, который разрушил половину города. В результате чрезвычайного происшествия погибли по меньшей мере 100 человек, а более 4 тыс. получили ранения и травмы. Многие люди до сих пор находятся под завалами.

В порту, где прогремел взрыв, стояло судно MERO STAR из Мариуполя, которое загрузилось пшеницей в украинском порту. Его дальнейшая судьба пока неизвестна.