В «Голосе» определились с лозунгом для местных выборов, фото: Кира Рудик

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Партия «Голос» определилась с лозунгом, который будет использовать во время местных выборов, запланированных в Украине на 25 октября этого года.

Основным лозунгом политсилы будет: «Твой голос способен». Об этом лидер «Голоса» Кира Рудик заявила в интервью изданию «Украинская правда».

«Твой голос способен». «Твой голос способен — то или другое». То есть месседж с подтверждением — о предыдущих вещах, которые мы сделали, и с тем, что мы будем делать дальше, — заявила Рудык.

Рудик отметила, что у партии нет политтехнолога, который бы определял ее стратегию. По ее словам, «есть несколько предложений», есть политсовет и есть руководитель, принимающие решения.

Также лидер «Голоса» коснулась вопроса участия ее политсилы в нынешних выборах мэра Киева. По ее словам, кандидат от партии еще не избран, рассматриваются три претендента.

Кто именно, Рудик не уточнила, однако пообещала, что все кандидаты станут известны во время съезда партии, запланированного на 11 августа. По ее словам, кандидата будут выбирать по ряду факторов.

Есть социология, есть фактор узнаваемости. Есть еще имидж партии и еще деньги, которые надо потратить на кампанию. От этого будет зависеть, — отметила Рудик.

Она добавила, что кандидат, которого изберет «Голос», также должен иметь концепт того, каким образом будет работать в Киевсовете.

Рудик отметила, что «Голос» планирует выдвинуть кандидатов в мэры Киева и Львова, также рассматриваются Ивано-Франковск и другие города.

Напомним, Рудик заявила, что пятый президент Петр Порошенко является большим врагом ее политсилы, чем действующий глава государства Владимир Зеленский.