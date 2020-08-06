У «Голосі» визначилися з гаслом для місцевих виборів, фото: Кіра Рудик

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Партія «Голос» визначилася з гаслом, яке використовуватиме під час місцевих виборів, запланованих в Україні на 25 жовтня цього року.

Основним гаслом політсили буде: «Твій голос здатен». Про це лідер «Голосу» Кіра Рудик заявила в інтерв’ю виданню «Українська правда».

«Твій голос здатен». «Твій голос здатен — те чи те». Тобто меседж з підтвердженням — про попередні речі, які ми зробили, і з тим, що ми будемо робити далі, — заявила Рудик.

Рудик зазначила, що в партії немає політтехнолога, який би визначав її стратегію. За її словами, «є декілька пропозицій», є політрада і є керівник, які ухвалюють рішення.

Також лідер «Голосу» торкнулася питання участі її політсили у цьогорічних виборах мера Києва. За її словами, кандидата від партії ще не обрано, розглядаються троє претендентів.

Хто саме, Рудик не уточнила, проте пообіцяла, що всі кандидати стануть відомими під час з’їзду партії, запланованого на 11 серпня. За її словами, кандидата обиратимуть за низкою факторів.

Є соціологія, є фактор впізнаваності. Є ще імідж партії і є ще гроші, які треба витратити на кампанію. Від цього буде залежати, — зазначила Рудик.

Вона додала, що кандидат, якого обере «Голос», також повинен мати концепт того, яким чином буде працювати у Київраді.

Рудик зазначила, що «Голос» планує висунути кандидатів у мери Києва та Львова, також розглядаються Івано-Франківськ та інші міста.

Нагадаємо, Рудик заявила, що п’ятий президент Петро Порошенко є більшим ворогом її політсили, ніж чинний глава держави Володимир Зеленський.