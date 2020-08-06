Чому Порошенко більший ворог за Зеленського, пояснили у «Голосі»

Володимир Зеленський и Петро Порошенко. Фото: Лівий берег

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Петро Порошенко, екс-президент України та голова фракції «Європейська солідарність», виявився більшим ворогом для фракції «Голос», ніж президент України Володимир Зеленський.

Причиною такої «нелюбові» до екс-президента стало те, що політсила Порошенка намагається активно «обійняти» фракцію та нібито показати, що «Голос» — це лише частина «ЄС». Про це заявила голова фракції «Голос» Кіра Рудик в інтерв’ю «Українській правді».

Рудик заявила, що попри те, що у політичних сил багато спільних питань, об'єднуватися вони не планують. Так, вона вважає, що є певні речі, над якими опозиційні політичні сили можуть працювати разом, зокрема:

питання Росії;

питання війни;

питання української мови.

Але є й багато питань, які викликають між опозиціонерами розбіжності. Так, такими питаннями для «Голосу» є боротьба з корупцією та перебування на посаді міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Зі свого боку Рудик не спростувала чутки про те, що серед членів фракції є симпатики до Порошенка. На її думку, кожен член політсили може робити так, як вважає правильним і глава фракції не має права їм цього забороняти. Також симпатії до певних політсил Рудик вважає частиною демократії.



У фракції також наголосили, що попри перетік симпатій від «Голосу» до «ЄС», «Голос» намагається представити на місцевих виборах більш «якісні» кадри та сподівається здобути перемогу завдяки свідомому вибору електорату на користь їхніх кандидатів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що фракція політичної партії «Голос» під час пленарного засідання у Верховній Раді 17 липня офіційно заявила про перехід в опозицію до чинної влади президента Володимира Зеленського.