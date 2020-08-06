Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Фото: Левый берег

https://racurs.ua/n142120-poroshenko-bolshiy-vrag-chem-zelenskiy-v-golose-sdelali-neojidannoe-zayavlenie.html

Ракурс

Петр Порошенко, экс-президент Украины и глава фракции «Европейская солидарность», оказался большим врагом для фракции «Голос», чем президент Украины Владимир Зеленский.

Причиной такой «нелюбви» к экс-президенту стало то, что политсила Порошенко пытается активно «захватить» фракцию и показать, мол «Голос» — это лишь часть «ЕС». Об этом заявила председатель партии «Голос» Кира Рудик в интервью «Украинской правде».

Рудик заявила, что несмотря на то, что у политических сил много общих вопросов, объединяться они не планируют.



Так, она считает, что есть определенные вещи, над которыми оппозиционные политические силы могут работать вместе, в частности:

вопрос России;

вопросы войны;

вопрос украинского языка.

Но есть и много вопросов, которые вызывают между оппозиционерами разногласия. Так, такими вопросами для «Голоса» является борьба с коррупцией и пребывание на должности министра внутренних дел Арсена Авакова.

В свою очередь Рудик не опровергла слухи о том, что среди членов фракции есть сторонники Порошенко. По ее мнению, каждый член политсилы может делать то, что считает правильным и глава партии не вправе им этого запрещать. Также симпатии к определенным политсилам Рудик считает частью демократии.

Во фракции также отметили, что несмотря на отток симпатий от «Голоса» в «ЕС», «Голос» пытается представить на местных выборах более «качественные» кадры и надеется победить благодаря сознательному выбору электората в пользу их кандидатов.

Напомним, ранее мы сообщали, что фракция политической партии «Голос» во время пленарного заседания в Верховной Раде 17 июля официально заявила о переходе в оппозицию к действующей власти президента Владимира Зеленского.