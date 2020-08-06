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Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Фото: Левый берег

Порошенко больший враг, чем Зеленский — в «Голосе» сделали неожиданное заявление

6 авг 2020, 11:34
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Петр Порошенко, экс-президент Украины и глава фракции «Европейская солидарность», оказался большим врагом для фракции «Голос», чем президент Украины Владимир Зеленский.

Причиной такой «нелюбви» к экс-президенту стало то, что политсила Порошенко пытается активно «захватить» фракцию и показать, мол «Голос» — это лишь часть «ЕС». Об этом заявила председатель партии «Голос» Кира Рудик в интервью «Украинской правде».

Рудик заявила, что несмотря на то, что у политических сил много общих вопросов, объединяться они не планируют.

Так, она считает, что есть определенные вещи, над которыми оппозиционные политические силы могут работать вместе, в частности:

  • вопрос России;
  • вопросы войны;
  • вопрос украинского языка.

Но есть и много вопросов, которые вызывают между оппозиционерами разногласия. Так, такими вопросами для «Голоса» является борьба с коррупцией и пребывание на должности министра внутренних дел Арсена Авакова.

В свою очередь Рудик не опровергла слухи о том, что среди членов фракции есть сторонники Порошенко. По ее мнению, каждый член политсилы может делать то, что считает правильным и глава партии не вправе им этого запрещать. Также симпатии к определенным политсилам Рудик считает частью демократии.


Во фракции также отметили, что несмотря на отток симпатий от «Голоса» в «ЕС», «Голос» пытается представить на местных выборах более «качественные» кадры и надеется победить благодаря сознательному выбору электората в пользу их кандидатов.

Напомним, ранее мы сообщали, что фракция политической партии «Голос» во время пленарного заседания в Верховной Раде 17 июля официально заявила о переходе в оппозицию к действующей власти президента Владимира Зеленского.


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