Ляшко заявил о бесплатной вакцине от COVID-19 для Украины. Фото: 112 Украина

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Коронавирус в Украине подкосил почти 77 тыс. человек. Однако Украина имеет шансы получить бесплатную вакцину от коронавируса в рамках международной инициативы COVAX.

Каждой стране гарантирован доступ к вакцине для покрытия потребностей 20% населения. Препарат может заходить в страны по рыночной стоимости, по стоимости ниже рыночной или вообще бесплатно. От Украины Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) не требует финансового участия. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью изданию «Апостроф».

По его словам, в сентябре GAVI проведет заседание, на котором решит, получит ли Украина вакцину по специальной цене. Также пока неизвестно, сможем ли мы получить 8 млн доз бесплатно. Киев получил письмо, где указано, что GAVI рассматривает и подтверждает возможности Украины получить свои 20% по механизму COVAX.

Ляшко добавил, что параллельно Украина ведет переговоры с производителями вакцин.

Мы не говорим, что получим 20% и на этом остановимся. Ведутся переговоры, чтобы закупать вакцины за государственные средства, и чтобы производитель присутствовал на рынке, поскольку есть много людей, которые могут сами себе позволить купить вакцину, не дожидаясь ее бесплатно от государства, а есть и работодатели, которые вакцинируют своих работников, и это будет входить в их пакет социальных гарантий, — отметил он.



Главный санитарный врач добавил, что в Украине в первую очередь будут вакцинировать представителей профессиональных групп риска: медицинских работников и силовых структур. Также препарат получат пожилые люди и люди с хроническими болезнями.

Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. Соответствующую задачу глава государства поставил перед министрами.