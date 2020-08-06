Ляшко заявив про безкоштовну вакцину від COVID-19 для України. Фото: 112 Україна

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Коронавірус в Україні підкосив майже 77 тис. осіб. Проте Україна має шанси отримати безкоштовну вакцину від коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи COVAX.

Кожній країні гарантований доступ вакцини для покриття потреб 20% населення. Препарат може заходити в країни за ринковою вартістю, за вартістю нижче ринкової, або взагалі безкоштовно. Від України Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI) не вимагає фінансової участі. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв’ю виданню «Апостроф».

За його словами, у вересні GAVI проведе засідання, на якому вирішить, чи отримає Україна вакцину за спеціальною ціною. Також поки невідомо, чи ми зможемо отримати 8 млн доз безкоштовно. Київ отримав лист, де зазначено, що GAVI розглядає і підтверджує можливості України отримати свої 20% за механізмом COVAX.

Ляшко додав, що паралельно Україна веде переговори з виробниками вакцин.

Ми не говоримо, що отримаємо 20% і на цьому зупинимося. Ведуться переговори, щоб закуповувати вакцини за державні кошти і щоб виробник був присутній на ринку, оскільки є багато людей, які можуть самі собі дозволити купити вакцину, не чекаючи її безкоштовно від держави, а є і роботодавці, які вакцинують своїх працівників, і це буде входити в їхній пакет соціальних гарантій, — зазначив він.



Головний санітарний лікар додав, що в Україні насамперед вакцинуватимуть представників професійних груп ризику: медичних працівників та силових структур. Також препарат отримають люди похилого віку та люди з хронічними хворобами.

Нагадаємо, у червні президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна повинна отримати доступ до вакцини нарівні з іншими країнами, щойно вона буде виготовлена. Відповідне завдання глава держави поставив перед міністрами.