Стрілянину серед Обухова вчинив водій у ході розбірок. Фото: politeka.net

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Стрілянина посеред міста Обухів на Київщині завершилася пораненням дівчини.

Між водіями двох автомобілів 5 серпня виник конфлікт через те, що обоє не поділили світлофор поблизу зупинки громадського транспорту. Один із них відкрив вогонь із автомобіля у бік машини свого опонента. Внаслідок стрілянини поранення дістала продавець кіоску, яка вибігла на вулицю на звуки стрільби. Про це повідомила прес-служба поліції Київської області.

Після стрілянини нападник втік, а постраждалу 20-річну дівчину госпіталізували. У неї діагностували непроникаюче поранення грудної клітки.

Згодом правоохоронці затримали зловмисника, котрим виявився 33-річний мешканець Києва. У стрілка вилучили пістолет «Форт-12», набої та дозвільні документи.

Слідчі відкрили за фактом стрілянини кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, 30 липня у Херсонській області сталася стрілянина — у селищі Велетенське заробітчанин влаштував хаотичну стрільбу у своєму дворі та підстрелив свого батька.