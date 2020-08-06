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Ракурс
Стрілянину серед Обухова вчинив водій у ході розбірок. Фото: politeka.net

Стрілянину на Київщині вчинив водій, поранено дівчину (ФОТО)

6 сер 2020, 10:54
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Стрілянина посеред міста Обухів на Київщині завершилася пораненням дівчини.

Між водіями двох автомобілів 5 серпня виник конфлікт через те, що обоє не поділили світлофор поблизу зупинки громадського транспорту. Один із них відкрив вогонь із автомобіля у бік машини свого опонента. Внаслідок стрілянини поранення дістала продавець кіоску, яка вибігла на вулицю на звуки стрільби. Про це повідомила прес-служба поліції Київської області.

Після стрілянини нападник втік, а постраждалу 20-річну дівчину госпіталізували. У неї діагностували непроникаюче поранення грудної клітки.

Згодом правоохоронці затримали зловмисника, котрим виявився 33-річний мешканець Києва. У стрілка вилучили пістолет «Форт-12», набої та дозвільні документи.

Слідчі відкрили за фактом стрілянини кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Стрілянину серед Обухова вчинив водій у ході розбірок. Фото: поліція Київської області


Стрілянину серед Обухова вчинив водій у ході розбірок. Фото: поліція Київської області

Нагадаємо, 30 липня у Херсонській області сталася стрілянина — у селищі Велетенське заробітчанин влаштував хаотичну стрільбу у своєму дворі та підстрелив свого батька.

Джерело: Ракурс


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