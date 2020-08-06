Стрельбу среди Обухова совершил водитель в ходе разборок. Фото: politeka.net

https://racurs.ua/n142118-strelbu-sredi-goroda-obuhov-sovershil-voditel-v-hode-razborok-foto.html

Ракурс

Стрельба посреди города Обухов на Киевщине завершилась ранением девушки.

Между водителями двух автомобилей 5 августа возник конфликт из-за того, что оба не поделили светофор возле остановки общественного транспорта. Один из них открыл огонь из автомобиля в сторону машины своего оппонента. В результате стрельбы ранения получила продавец киоска, которая выбежала на улицу на звуки стрельбы. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

После стрельбы нападавший скрылся, а пострадавшую 20-летнюю девушку госпитализировали. У нее диагностировали непроникающее ранение грудной клетки.

Впоследствии правоохранители задержали злоумышленника, которым оказался 33-летний житель Киева. У стрелка изъяли пистолет «Форт-12», патроны и разрешительные документы.

Следователи открыли по факту стрельбы уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, 30 июля в Херсонской области произошла стрельба — в поселке Велетенское заробитчанин устроил беспорядочную стрельбу в своем дворе и подстрелил своего отца.