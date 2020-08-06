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Последствия ДТП в Киеве, фото: Dtp.Kiev.ua

Смертельное ДТП под Киевом — автомобиль разорвало на части (ФОТО, ВИДЕО)

6 авг 2020, 10:49
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Смертельное ДТП произошло сегодня, 6 августа, под Киевом на окружной Обухова.

В результате столкновения нескольких транспортных средств разорвало автомобиль «Таврия», водитель которого погиб мгновенно. Об этом сообщается на странице сообщества Dtp.Kiev.ua в социальной сети Фейсбук.

Еще один водитель госпитализирован, он в реанимации.

Отмечается, что в месте, где произошло ДТП, водители постоянно грубо нарушают правила дорожного движения, выезжая с расположенной там парковки.

На месте инцидента работают спасатели, полиция и медики.

Последствия ДТП в Киеве, фото: Dtp.Kiev.ua


Напомним, в июле в Киеве произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Сначала произошло ДТП с двумя автомобилями, а впоследствии — столкнулись еще несколько транспортных средств, которые двигались в соседней полосе. Жертв и травмированных в результате этого инцидента не было.


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