Наслідки ДТП у Києві, фото: Dtp.Kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n142117-smertelna-dtp-pid-kyievom-avtomobil-rozirvalo-na-chastyny-foto-video.html

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Смертельна ДТП сталася сьогодні, 6 серпня, під Києвом на окружній Обухова.

Внаслідок зіткнення кількох транспортних засобів розірвало автомобіль «Таврія», водій котрого загинув миттєво. Про це повідомляється на сторінці спільноти Dtp.Kiev.ua у соціальній мережі Фейсбук.

Ще одного водія госпіталізовано, він у реанімації.

Зазначається, що в місці, де сталася ДТП, водії постійно грубо порушують правила дорожнього руху, виїжджаючи з розташованої там парковки.

На місці інциденту працюють рятувальники, поліція та медики.

Нагадаємо, у липні в Києві сталася ДТП за участі п’яти автомобілів. Спочатку сталася ДТП з двома автомобілями, а згодом — зіткнулися ще кілька транспортних засобів, які рухалися у сусідній смузі. Жертв та травмованих в результаті цього інциденту не було.