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Ракурс
Коронавірус в Києві. Фото: Главком

Коронавірус підкосив рекордну кількість киян, Кличко лякає жорстким карантином (КАРТА)

6 сер 2020, 10:39
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Коронавірус у Києві поширюється з рекордною швидкістю. Приріст нових хворих залишається стабільно високим в українській столиці. За минулу добу інфекцію виявили ще в 180 киян.

Троє людей померли від ускладнень, що викликав коронавірус. Про це повідомляє прес-служба мера Києва Віталія Кличка.

Станом на 9.00 в столиці зафіксували 8 тис. 992 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Захворіли:

  • 102 жінки віком від 18 до 82 років;
  • 67 чоловіків віком від 21 до 81 років;
  • 4 дівчинки від 3 до 16 років;
  • 7 хлопчиків від 3 до 17 років.

Серед хворих на коронавірус виявили восьмеро медиків. У середньому та тяжкому станах госпіталізували до лікарень 22 пацієнтів. За добу побороли коронавірус у столиці 49 людей. Усього коронавірус подолали 3 тис. 137 киян.

Розповсюдження коронавірусу у Києві. Карта: прес-служба Віталія Кличка

Найбільше випадків захворювання виявили у:

  • Дарницькому районі — 44 випадки;
  • Солом’янському районі — 26 випадків;
  • Деснянському районі — 22 випадки.

Мер столиці Віталій Кличко закликав киян серйозно ставитися до коронавірусу та пригрозив посиленням карантину.


Якщо буде різкий сплеск захворювання, доведеться знову повертатися до суворих обмежень. І сьогодні від кожного з нас залежить, станеться це чи ні. Від того, наскільки ми дотримуємося елементарних правил, наскільки уважні до свого здоров’я, — заявив Кличко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у третини хворих на COVID-19 негативний тест ПЛР на коронавірус.

Джерело: Ракурс


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