Коронавірус в Києві. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n142116-koronavirus-pidkosyv-rekordnu-kilkist-kyyan-klychko-lyakaie-jorstkym-karantynom-karta.html

Ракурс

Коронавірус у Києві поширюється з рекордною швидкістю. Приріст нових хворих залишається стабільно високим в українській столиці. За минулу добу інфекцію виявили ще в 180 киян.

Троє людей померли від ускладнень, що викликав коронавірус. Про це повідомляє прес-служба мера Києва Віталія Кличка.



Станом на 9.00 в столиці зафіксували 8 тис. 992 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Захворіли:

102 жінки віком від 18 до 82 років;

67 чоловіків віком від 21 до 81 років;

4 дівчинки від 3 до 16 років;

7 хлопчиків від 3 до 17 років.

Серед хворих на коронавірус виявили восьмеро медиків. У середньому та тяжкому станах госпіталізували до лікарень 22 пацієнтів. За добу побороли коронавірус у столиці 49 людей. Усього коронавірус подолали 3 тис. 137 киян.





Найбільше випадків захворювання виявили у:

Дарницькому районі — 44 випадки;

Солом’янському районі — 26 випадків;

Деснянському районі — 22 випадки.

Мер столиці Віталій Кличко закликав киян серйозно ставитися до коронавірусу та пригрозив посиленням карантину.

Якщо буде різкий сплеск захворювання, доведеться знову повертатися до суворих обмежень. І сьогодні від кожного з нас залежить, станеться це чи ні. Від того, наскільки ми дотримуємося елементарних правил, наскільки уважні до свого здоров’я, — заявив Кличко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у третини хворих на COVID-19 негативний тест ПЛР на коронавірус.