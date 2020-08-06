Коронавирус в Киеве. Фото: Главком

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Коронавирус в Киеве распространяется с рекордной скоростью. Прирост новых больных остается стабильно высоким в украинской столице. За минувшие сутки инфекцию обнаружили еще у 180 киевлян.

Три человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

По состоянию на 9.00 в столице зафиксировали 8 тыс. 992 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет;

67 мужчин в возрасте от 21 до 81 лет;

4 девочки от 3 до 16 лет;

7 мальчиков от 3 до 17 лет.

Среди больных коронавирусом обнаружили восемь медиков. В среднем и тяжелом состоянии в больницы госпитализировали 22 пациента. За сутки в столице побороли коронавирус 49 человек. Всего коронавирус преодолели 3 тыс. 137 киевлян.







Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

Дарницком районе — 44 случая;

Соломенском районе — 26 случаев;

Деснянском районе — 22 случая.

Мэр столицы Виталий Кличко призвал киевлян серьезно относиться к коронавирусу и пригрозил ужесточением карантина.

Если будет резкий всплеск заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям. И сегодня от каждого из нас зависит, произойти это или нет. От того, насколько мы придерживаемся элементарных правил, насколько внимательны к своему здоровью, — заявил Кличко.

Напомним, ранее мы сообщали, что у трети больных COVID-19 отрицательный тест ПЦР на коронавирус.