Про стан постраждалих українців у Бейруті розповіли в МЗС

Вибух у Бейруті. Фото: Newsone

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Вибух у Бейруті, що стався 4 серпня, розтрощив декілька районів міста та призвів до масштабної трагедії. Від вибуху постраждали тисячі людей, серед них виявилося лише декілька українців.

Наразі їм надають допомогу. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу.

Кулеба розповів, що під час вибуху в столиці Лівану перебувало майже 5 тис. українців. Серйозно постраждалих громадян України немає, але декілька українців дістали травми. Є родини, у яких унаслідок вибухів пошкоджені оселі та майно. Наразі тривають перемовини про відновлення цих квартир та будинків.

Також міністр закордонних справ прокоментував інформацію щодо суден, які відправилися з Маріуполя до Лівану та могли бути в порту під час вибуху. Кулеба заявив, що українців на суднах, що везли зерно з Маріуполя, не було. Усі члени екіпажу були іноземцями.

Наразі Україна готова надати гуманітарну допомогу Лівану. Українські дипломати вже запросили перелік необхідних речей для передачі в країну, яка оговтується від трагедії. Вибух у Бейруті завдав регіону збитків на суму 15 млрд дол. Раніше влада оцінювала збиток на суму до 5 млрд дол.

Нагадаємо, 4 серпня стався вибух у порту Бейрута, який зруйнував половину міста. Унаслідок надзвичайної події загинули щонайменше 100 осіб, а понад 4 тис. дістали поранення. Багато людей досі перебувають під завалами.

У порту, де прогримів вибух, стояло судно MERO STAR із Маріуполя, яке завантажилося пшеницею в українському порту. Його подальша доля наразі невідома.