Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов долларов

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Ракурс

На Игоря Коломойского в США 6 августа подали гражданскую жалобу — американское Министерство юстиции требует конфискации имущества бизнесмена в штатах Техас и Кентукки.

В жалобе Минюст США обвиняет Коломойского и его партнера по бизнесу Геннадия Боголюбова в хищении «миллиардов долларов» из «ПриватБанка» с помощью фиктивных кредитов и отмывании этих средств на территории США через двух американских партнеров, пишет «Радіо Свобода».

Коломойский и Боголюбов вместе с американцами Уриэлем Лейбером и Мардохеем Корфом тратили выведенные из «ПриватБанка» средства на приобретение коммерческой недвижимости и заводов по производству стали и сплавов в США.

Известно о двух гражданских исках о конфискации имущества, которые были поданы в окружной суд Южного округа Флориды. Обвинение утверждает, что недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас) подлежит конфискации на основании законодательства США об отмывании денег.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие «ПриватБанком», одним из крупнейших банков Украины, обманным путем присвоили средства банка на миллиарды долларов. Оба получили мошеннические займы и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Нацбанком Украины, — говорится в сообщении.

Федеральное бюро расследований (ФБР) отмечает, что кредиты редко возвращались банку.

Адвокат Коломойского Майкл Салливан рассказал Washington Post, что бизнесмен «категорически отвергает обвинения и жалобы, поданные Минюстом США».

Кроме этого, СМИ отметили, что в рамках расследования агенты ФБР неоднократно приезжали в Украину, чтобы обсудить дело против олигарха. В НБУ ранее заявляли, что до национализации «ПриватБанку» нанесли ущерб минимум на 5,5 млрд долл.

Кроме того, Минюст США установил, что Коломойский отмыл часть средств с помощью ряда банковских счетов подставных компаний, открытых в кипрском отделении «ПриватБанка», до того, как перевести средства в США.

Напомним, Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости. В числе покупок, которые изучает следствие, роскошный отель на 484 номера в Кливленде и 21-этажное офисное здание.

21 мая 2019 года «ПриватБанк» обратился к Канцелярский суд штата Делавэр с иском о возмещении убытков. В иске говорится об «отмывании денег» на протяжении почти 10 лет общим объемом в 470 млрд долл. Всего Коломойский вместе с партнерами приобрели за выведенные из «ПриватБанка» средства десятки активов: ферросплавные и металлургические заводы, коммерческую недвижимость и гостиницы США.