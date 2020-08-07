США взялися за Коломойського через відмивання мільярдів доларів — новини США

https://racurs.ua/ua/n142158-min-ust-ssha-zvynuvatyv-kolomoyskogo-u-vidmyvanni-milyardiv-dolariv.html

Ракурс

На Ігоря Коломойського у США 6 серпня подали цивільну скаргу — американське Міністерство юстиції вимагає конфіскації майна бізнесмена у штатах Техас та Кентуккі.

У скарзі Мін’юст США обвинувачує Коломойського та його партнера по бізнесу Геннадія Боголюбова у викраденні «мільярдів доларів» з «ПриватБанку» за допомогою фіктивних кредитів та відмиванні цих коштів на території США, використовуючи двох американських партнерів, пише «Радіо Свобода».

Коломойський і Боголюбов разом з американцями Уріелем Лейбером та Мордехаєм Корфом витрачали виведені з «ПриватБанку» гроші на придбання комерційної нерухомості та заводів з виробництва сталі та сплавів у США.

Відомо про два цивільні позови щодо конфіскації майна, які було подано в окружний суд Південного округу Флориди. Обвинувачення стверджує, що нерухомість у Луїсвіллі (Кентуккі) і Далласі (Техас) підлягає конфіскації на підставі законодавства США про відмивання грошей.

Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли «ПриватБанком», одним із найбільших банків України, обманним шляхом привласнили кошти банку на мільярди доларів. Обидва мали шахрайські позики і кредитні лінії приблизно з 2008 до 2016 року, коли схема була розкрита, а банк — націоналізований Нацбанком України, — йдеться в повідомленні.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) зазначає, що кредити рідко поверталися банку.

Адвокат Коломойського Майкл Салліван зазначив Washington Post, що бізнесмен «категорично відкидає звинувачення та скарги, які подав Мін’юст США».

Окрім цього, ЗМІ зазначили, що в рамках розслідування агенти ФБР неодноразово приїжджали в Україну, щоб обговорити справу проти олігарха. У Національному банку України раніше заявляли, що до націоналізації «ПриватБанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 млрд дол.

Окрім того, Мін’юст США встановив, що Коломойський відмив частину коштів за допомогою низки банківських рахунків підставних компаній, відкритих у кіпрському відділенні «ПриватБанку», до того, як перевести кошти у США.

Нагадаємо, Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості. Серед покупок, які вивчає слідство, розкішний готель на 484 номери в Клівленді і 21-поверхова офісна будівля.

21 травня 2019 року «ПриватБанк» звернувся до Канцелярського суду штату Делавер із позовом про відшкодування збитків. У позові йдеться про «відмивання грошей» впродовж майже 10 років загальним обсягом у 470 млрд дол. Загалом Коломойський разом із партнерами придбали за виведені з «ПриватБанку» кошти десятки активів: феросплавні та металургійні заводи, комерційну нерухомість та готелі.