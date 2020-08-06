Андрій Єрмак. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n142157-na-obmin-polonenymy-nayblyjchymy-tyjnyamy-rozrahovuut-u-zelenskogo.html

Ракурс

Обмін полоненими може відбутися найближчими тижнями. У рамках майбутнього обміну з полону можуть звільнити близько 100 осіб із кожного боку.

Україна вже передала ОБСЄ список, до якого внесено 100 прізвищ для обміну. Майже таку ж кількість пропонують обміняти й проросійські бойовики, заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю Reuters.

Єрмак додав, що обмін повинен відбутися вже скоро, за попередніми розрахунками, через кілька тижнів.

Також голова Офісу президента зазначив, що Володимир Зеленський під час останньої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним наполягав на проведенні чергового обміну полоненими.

Під час розмови була досягнута домовленість про те, що буде підготовлений список. Цей список вже передано і він складається в основному з кримських татар, яких незаконно утримує окупаційна влада Криму. За словами Єрмака, залишається лише чекати відповіді.

Крім того, голова Офісу президента сказав, що проросійські бойовики запропонували як мінімум три ділянки на лінії розмежування для розведення сил.

Як раніше писав «Ракурс», за даними Служби безпеки України на окупованій території Донбасу в полоні проросійських бойовиків перебувають 214 українських громадян. В СБУ уточнили, що список полонених формується на підставі звернень близьких та рідних постраждалих, повідомлень громадських організацій, ЗМІ, а також за результатами інформаційного обміну між суб'єктами, залученими для виконання відповідних завдань.