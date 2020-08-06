Терорист захопив заручників у банку у Франції. Фото: КП

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Ракурс

Терорист захопив заручників в одному із відділень банку в місті Гавр у Франції. Інцидент стався сьогодні ввечері, 6 серпня. Заручників утримує невідомий чоловік, озброєний пістолетом.

Поліція проводить спецоперацію зі звільнення заручників та затримання терориста, повідомляє видання Lefigaro.

За попередніми даними, під час захоплення відділення банку, всередині будівлі перебувало п’ятеро осіб. Захоплене відділення банку розташоване недалеко від поліцейської дільниці, тому правоохоронці швидко прибули на місце події.

За інформацією деяких французьких ЗМІ, у терориста може бути пояс із вибухівкою. Крім того, він вимагає моторолер, щоб втекти від поліції.

Трохи пізніше з’явилася інформація, що одному із заручників вдалося втекти. Це був 53-річний чоловік. Після цього терорист відпустив ще трьох заручників.

Наразі у захопленому відділенні банку перебувають троє заручників.

На місце інциденту прибули кілька автомобілів зі спецназом.

Як раніше писав «Ракурс», напад на торговельний центр Karstadt у Берліні відбувся 31 липня. Четверо невідомих чоловіків зайшли до приміщення магазину і розпорошили велику кількість сльозогінного газу. Після цього зловмисники спробували пограбувати відділення банку, яке розташоване у приміщенні торговельного центру.