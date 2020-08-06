Міжнародний день пива. Фото: Pinterest

https://racurs.ua/ua/n142155-7-serpnya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-pyva-i-vshanovuut-babusu-isusa-hrysta-annu-litnu.html

Ракурс

7 серпня святкують Міжнародний день пива. Хоч свято і неофіційне, але за останні роки воно набирає популярності. Засновником свята популярного пінного напою є американський власник бару Джесс Авшаломов, який вирішив таким оригінальним способом привадити до свого закладу відвідувачів.

Вперше Міжнародний день пива було проведено у 2007 році в каліфорнійському місті Санта-Круз у США і кілька років він мав фіксовану дату — 5 серпня, але із 2012 року він став відзначатися у першу п’ятницю серпня.

Пізніше із міського фестивалю свято перетворилося на подію міжнародного масштабу і в 2012 році святкувалося вже у 207 містах 50 країн світу на п’яти континентах. Крім США сьогодні Міжнародний день пива відзначається у багатьох країнах Європи, Південної та Північної Америки, а також у країнах Азії та Африки.

Пиво є дуже давнім напоєм. Його варили ще у Стародавньому Єгипті в III столітті до н. е., але історики припускають, що про пиво знали й раніше. Деякі дослідники пов’язують його появу з початком вирощування людиною зернових культур — за 9 тис. років до н. е. Існує навіть думка, що спочатку пшеницю вирощували не для випікання хліба, а для приготування пива.

Пиво у тому вигляді, яке ми його знаємо сьогодні, з’явилося приблизно у XIII столітті. Саме тоді у нього стали додавати хміль. Пиво виготовлялося за різними сімейними рецептами, які передавалися від батька до сина і трималися у секреті.

Також 7 серпня вшановують святу Анну — бабусю Ісуса Христа. Її ще називають Богопраматір. Дочка священика Анна вийшла заміж за Йоакима і жила з ним у Назареті. У подружжя довгий час не було дітей, але одного разу Йоакиму в пустелі явився ангел із звісткою, що незабаром його немолода дружина народить дочку. Після цього Анна незабаром завагітніла і, ймовірно, ц 15-му чи 16-му році до н. е. народила дівчинку. За іудейським звичаєм, дівчинці дали ім’я на 15-й день і нарекли Марією. Всьому світу Марія відома під ім’ям Богородиці, адже саме вона народила Ісуса Христа.

На Русі Анну називали Літньої. За прикметами цього дня судили про те, якою буде зима. На Анну помічали: «Яка погода до обіду, така зима до грудня. Яка погода після обіду, така зима після грудня». Ясний і теплий день віщував холодну зиму, а дощовий — снігову і теплу.

На Анну Літню визрівала перша картопля. Страви з неї були головною прикрасою столу. Крім традиційної смаженої або вареної картоплі, на Русі любили картопляні оладки, картопляні ватрушки, фаршировану картоплю та картопляні котлети.

Цей день в Історії

7 серпня відбувалися такі події:

у 1870 році Федір Тютчев написав свій знаменитий вірш «Я зустрів вас …»;

у 1987 році американка Лінн Кокс стала першою в історії людиною, яка дісталася вплав із США до Росії.

Цього дня народилися: