Международный день пива. Фото: Pinterest

https://racurs.ua/n142155-7-avgusta-otmechaut-mejdunarodnyy-den-piva-i-chestvuut-babushku-iisusa-hrista-annu-letnuu.html

Ракурс

7 августа празднуют Международный день пива. Хоть праздник и неофициальный, но в последние годы он набирает популярность. Основателем праздника столь популярного пенного напитка является американский владелец бара Джесс Авшаломов, который решил таким оригинальным способом привлечь в свое заведение посетителей.

Впервые Международный день пива был проведен в 2007 году в калифорнийском городе Санта-Круз в США и несколько лет имел фиксированную дату — 5 августа, но с 2012 года он стал отмечаться в первую пятницу августа.

К этому времени он из городского фестиваля превратился в событие международного масштаба и в 2012 году праздновался уже в 207 городах 50 стран мира на пяти континентах. Помимо США сегодня Международный день пива отмечается во многих странах Европы, Южной и Северной Америки, а также в странах Азии и Африки.

Пиво является очень древним напитком. Его варили еще в Древнем Египте в III веке до н.э., но историки предполагают, что о пиве знали и раньше. Ряд исследователей связывают его появление с началом выращивания человеком зерновых культур — за 9 тыс. лет до н. э. Существует даже мнение, что изначально пшеницу выращивали не для выпекания хлеба, а для приготовления пива.

Пиво в том виде, какое мы его знаем сегодня, появилось примерно в XIII веке. Именно тогда в него стали добавлять хмель. Пиво изготавливалось по разным семейным рецептам, которые передавались от отца к сыну и держались в строжайшем секрете.

Также 7 августа чествуют святую Анну — бабушку Иисуса Христа. Ее еще называют Богопраматерь. Дочь священника Анна вышла замуж за Иоакима и жила с ним в Назарете. У супругов долгое время не было детей, но однажды Иоакиму в пустыне явился ангел с вестью, что вскоре его немолодая жена родит дочь. После этого Анна вскоре забеременела и, предположительно, в 15-ом или 16-ом году до н. э. родила девочку. По иудейскому обычаю, девочке дали имя на 15-й день и нарекли Марией. Всему миру Мария известна под именем Богородица, ведь именно она родила Иисуса Христа.

На Руси Анну называли Летней. По приметам этого дня судили о том, какой будет зима. О грядущих морозах говорили холодные утренники на Анну. Также подмечали: «Какова погода до обеда, такова зима до декабря. Какова погода после обеда, такова зима после декабря». Ясный и теплый день предвещал холодную зиму, а дождливый — снежную и теплую.

На Анну Летнюю поспевал первый картофель. Блюда из него были главным украшением стола. Помимо традиционной жареной или вареной картошки, на Руси любили картофельные оладьи, картофельные ватрушки, фаршированный картофель и картофельные котлеты.

Этот день в Истории

7 августа происходили такие события:

в 1870 году Федор Тютчев написал свое знаменитое стихотворение «Я встретил вас…»;

в 1987 году американка Линн Кокс стала первым в истории человеком, добравшимся вплавь из США в Россию.

В этот день родились: