Суд изменил меру пресечения Стерненко

Сергей Стерненко. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n142154-mera-presecheniya-sternenko-izmenena-sudom.html

Ракурс

Мера пресечения Сергею Стерненко изменена. Теперь одесский активист будет находиться под ночным домашним арестом до 21 сентября. Такое решение вынес сегодня, 6 августа, Шевченковский районный суд Киева.

Об изменении меры пресечения сообщил сам Стерненко в своем Telegram-канале.

Дали ночной домашний арест с 21.00 до 6.00 до 21 сентября, — коротко написал Стерненко.

Следует отметить, что суд за последние две недели трижды оставлял без рассмотрения ходатайство Стерненко и его защиты относительно изменения меры пресечения.

Как ранее писал «Ракурс», 15 июня этого года Шевченковский районный суд Киева избрал активисту меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток. Группа поддержки Стерненко, которая митинговала под стенами суда, с возмущением встретила такое решение.

Киевский апелляционный суд 3 июля оставил Стерненко под круглосуточным домашним арестом. Тогда активист написал в Telegram-канале, что это произошло из-за давления на суд со стороны президента Украины Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой.