Организаторов нападения на Стерненко уже не ищут, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/n141013-organizatorov-napadeniya-na-sternenko-uje-ne-ischut.html

Ракурс

Сергей Стерненко, активист и экс-глава «Правого сектора» в Одессе, заявил, что расследование нападения на него остановили.

В соцсетях он рассказал о сообщении следователя по делу. Производство по третьему нападению на Стерненко остановили, поскольку формальным основанием для этого стало объявление в розыск за хулиганство исполнителя Александра Исайкула.

По словам Стерненко, Исайкулу «СБУ дала бежать из Украины еще 17 марта 2019 года». Остановка производства означает и прекращение любых следственных действий.

Стерненко в мае обратился с ходатайством к прокурору с требованием выделить материалы по Исайкулу в отдельное производство и остановить его, чтобы не превышались сроки расследования. Однако сейчас остановили именно главное производство.

Теоретически любые следственные действия могут не проводиться теперь годами. Практически это означает, что Ирина Венедиктова при содействии Авакова и по согласованию с Зеленским отмазывает всех причастных к попыткам меня убить. Соответственно, это же касается и всех нападений на других активистов в Одессе, — написал активист.



Напомним, что 11 июня СБУ объявила Стерненко подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Сейчас он находится под домашним арестом.

В 2018 году на Стерненко совершили три нападения, во время последнего из них он смертельно ранил одного из нападавших. Второй участник нападения Александр Исайкул впоследствии бежал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках законной самозащиты. В заказе нападений на себя он обвиняет мэра Одессы Геннадия Труханова.