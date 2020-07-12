Нападників на Стерненка вже не шукають, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n141013-organizatoriv-napadu-na-sternenka-vje-ne-shukaut.html

Ракурс

Сергій Стерненко, активіст і екс-голова «Правого сектору» в Одесі, заявив, що розслідування нападу на нього зупинили.

У соцмережах він розповів про повідомлення слідчого у справі. Провадження щодо третього нападу на Стерненка зупинили, оскільки формальною підставою для цього стало оголошення у розшук за хуліганство виконавця Олександра Ісайкула.

За словами Стерненка, Ісайкулу «СБУ дала втекти з України ще 17 березня 2019 року». Зупинення провадження означає і припинення будь-яких слідчих дій.

Стерненко у травні звернувся з клопотанням до прокурора з вимогою виділити матеріали по Ісайкулу в окреме провадження і зупинити його, щоб не спливали строки розслідування. Однак нині зупинили саме основне провадження.

Теоретично жодні слідчі дії можуть не проводитись тепер роками. Практично це означає що Ірина Венедіктова за сприяння Авакова та за погодженням із Зеленським відмазує всіх причетних до спроб мене вбити. Відповідно, це ж стосується і всіх нападів на інших активістів в Одесі, — написав активіст.



Нагадаємо, що 11 червня СБУ оголосила Стерненку підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. Наразі він перебуває під домашнім арештом.

У 2018 році на Стерненка скоїли три напади, під час останнього з них він смертельно поранив одного з нападників. Другий учасник нападу Олександр Ісайкул згодом втік з України. Активіст стверджує, що діяв у рамках законного самозахисту. В замовленні нападів він звинувачує мера Одеси Геннадія Труханова.