Условие для экстрадиции «вагнеровцев» в Украину назвал Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: РБК

https://racurs.ua/n142153-uslovie-dlya-ekstradicii-vagnerovcev-v-ukrainu-nazval-lukashenko.html

Ракурс

Экстрадиция «вагнеровцев» в Украину возможна лишь в том случае, когда будет доказана вина наемников в совершении конкретных преступлений, а также будет сформирована «четкая картина».

Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Также президент отметил, что Беларусь действует в рамках международного соглашения с Россией и Украиной.

Лукашенко сказал, что прокуроры Беларуси, Украиныи России сейчас работают в тесном контакте и он об этом говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Прокуроры должны установить четкую картину, но никто никого никому выдавать не будет, пока не установят вину наемников «Вагнера». По каждому «вагнеровцу» должна быть достаточная доказательная база с указанием конкретных преступлений.

Президент Беларуси относительно задержания наемников «Вагнера» добавил, что «это не просто обидно, это недопустимо и отвратительно, особенно если это происходит со стороны твоих родных друзей».

Как ранее писал «Ракурс», Зеленский и Лукашенко провели разговор, темой которого был вопрос экстрадиции в Украину задержанных в Беларуси «вагнеровцев». Зеленский выразил надежду, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут переданы украинской власти для привлечения к уголовной ответственности.